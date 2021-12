Avião Ipanema cai em fazenda após asas quebrarem e piloto sobrevive; VÍDEO

Acidente foi no último dia 5 de dezembro no momento em que a aeronave fazia uma manobra rasante. Piloto sobreviveu à queda.

Um vídeo feito em uma fazenda na região de Lagoa da Confusão, oeste do Tocantins, registou o momento em que as asas de um avião agrícola se dobram, quebram, e, logo em seguida, a aeronave cai. As imagens são do dia 5 de dezembro, mas só vieram à tona agora após serem compartilhadas nas redes sociais.

A empresa dona da aeronave de prefixo PT-UZI tem sede no interior de São Paulo e confirmou a queda. Disse que o piloto sobreviveu, está se recuperando e recebendo a assistência necessária. Em um áudio também compartilhado, ele diz que sofreu duas fraturas, uma na clavícula e em outra em uma das pernas. O homem é morador da cidade de Votuporanga (SP).

A empresa foi contratada para pulverizar a plantação, mas, como o tempo estava chuvoso, o piloto resolveu fazer um teste. O líquido que o avião aparece despejando sobre a plantação nas imagens é água. No fim do vídeo é possível perceber o desespero das pessoas que presenciaram a cena.

Outro acidente

A queda do avião ocorreu no mesmo município em que dois jovens pilotos morreram em novembro. Mauro Júnior, de 27 anos e Matheus Dias Fernandes, de 25, estavam em uma aeronave que cai no dia 11 de novembro. O irmão de um deles presenciou a queda e tentou prestar socorro, mas os dois morreram imediatamente com a força do impacto.

Na época, a Secretaria de Segurança Pública informou que uma equipe da 58ª Delegacia esteve no local para apurar os fatos. A investigação do acidente ainda está em aberto.

