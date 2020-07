Após deixar mortos no sul, ‘Ciclone Bomba’ provoca ventania no estado de SP

Os estados do RJ e de SP devem sofrer fortes rajadas de vento nesta quarta-feira (1º) influenciadas pelo “ciclone bomba” que causou estragos, destruição e 8 mortes no Sul do país na terça. Nas capitais dos dois estados, a ventania derrubou árvores nesta madrugada.

O estado de São Paulo pode registrar rajadas de vento em torno de 80km/h por conta dos reflexos ciclone extratropical que segue atuando em Santa Catarina. Na noite de terça, a frente fria chegou ao estado paulista e duas lanchas e sete barcos afundaram em Peruíbe, no litoral.

“Como nós estamos sob o efeito da borda desse ciclone, também temos condições favoráveis para ventos fortes. O estado de São Paulo pode ter rajadas em torno dos 80 km por hora nesta quarta-feira”, disse César Soares, meteorologista da Climatempo.

No Rio, a previsão é de ventos de até 76 km/h na capital e ressaca com ondas que devem atingir os 3,5 metros, segundo o Centro de Operações Rio. Em Santa Catarina, a previsão é de ventos de até 100 km/h até o fim da tarde.

Fenômeno causou estragos

Santa Catarina foi um dos estados mais afetados pelo fenômeno na terça. Fortes temporais atingiram o estado. Árvores foram derrubadas e muitas casas destelhadas. Os ventos chegaram a 120 km/h durante a tarde, de acordo com a Defesa Civil. Um vídeo flagrou o momento em que o telhado de uma edificação é arrancado inteiro em Florianópolis. Já outro, mostra trabalhadores no andaime de um prédio durante fortes ventos.

