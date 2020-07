Anvisa autoriza início de testes da vacina em SP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o Instituto Butantan a iniciar testes no Brasil da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech. A anuência está publicada em edição extra do Diário Oficial da União dessa sexta (3/7).

A imunização, que apresentou bons resultados para a produção de anticorpos em etapas anteriores de ensaios clínicos, realizará a fase 3 da pesquisa no Brasil. Aqui, 9 mil voluntários serão imunizados e terão a saúde acompanhada para comprovar a eficácia e a segurança da vacina. Parte da pesquisa será realizada no Distrito Federal, sob coordenação da Universidade de Brasília (UnB).

Além do DF, participam dos ensaios clínicos os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Responsável pelo projeto no Brasil, o Instituto Butantan afirma que o acordo com a Sinovac Biotech prevê transferência de tecnologia e estima que seria possível distribuir a vacina, caso aprovada, para a população do país já em 2021.

Fonte: Metrópoles