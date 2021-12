Anatel divulga lista de celulares compatíveis com 5g; veja se o seu aparelho é adaptado

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) publicou na última quarta-feira (22) a lista de 49 modelos de celulares compatíveis com a rede 5G e homologados pela Agência. A rede tem previsão de início de funcionamento até o final do 1º semestre de 2022 nas capitais brasileiras.

Em nota, a Anatel informou que o cliente pode confirmar se o aparelho está apto à rede por meio de um selo de homologação localizado no manual do equipamento, mas também pode consultar a operadora sobre a compatibilidade do produto.

“A certificação e a homologação garantem ao consumidor a aquisição e o uso de produtos para telecomunicações que respeitam padrões de qualidade e de segurança, além do atendimento a funcionalidades técnicas regulamentadas pela Anatel”, informou a Agência.

Veja a lista completa abaixo:

Apple

iPhone 12;

iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max;

iPhone 13;

iphone 13 Mini, Pro e Pro Max;

Samsung

Galaxy A32 5G;

Galaxy A52 5G;

Galaxy A52s 5G;

Galaxy M52;

Galaxy Note 20 5G;

Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Galaxy S21;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21+;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Z Fold 3.

Xiaomi

Mi 10T;

Mi 10T Pro;

Mi 11;

Poco F3;

Poco M3 Pro;

Redmi Note 10 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Motorola

Moto G 5G;

Moto G 5G Plus;

Moto G100;

Moto G200;

Moto G50 5G;

Moto G71;

Motorola Edge;

Motorola Edge 20;

Motorola Edge 20 Lite;

Motorola Edge 20 Pro.

Nokia

Nokia G50.

Asus

ROG Phone 3;

ROG Phone 5;

ROG Phone 5s;

Zenfone 7;

Zenfone 8;

Zenfone 8 Flip;

Realme

Realme 7 5G;

Realme 8 5G;

Realme GT Master Edition.

TCL

TCL 20 Pro 5G.

Por ora, apenas os produtos homologados pela Agência podem utilizar o 5G.

Fonte: CNN Brasil

