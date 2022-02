Aeronáutica abre concurso para 243 vagas

Foto: divulgação

A Aeronáutica abriu concurso para 243 vagas no Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o primeiro semestre de 2023 (IE/EA CFS 1/2023).

Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio, não ter menos de 17 anos nem completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFS 1/2023.

Há vagas para as seguintes especialidades:

Mecânico de Aeronaves (90 vagas)

Material Bélico (15 vagas)

Guarda e Segurança (30 vagas)

Equipamento de Voo (12 vagas)

Controle de Tráfego Aéreo (96 vagas)

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 14 de março pelo site https://ingresso.eear.aer.mil.br/. O valor da taxa é de R$ 80.

O processo seletivo é composto de provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental.

As provas escritas ocorrerão no dia 5 de junho. Os aprovados em todas as etapas deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 8 de janeiro de 2023, para a Concentração Final. O início do curso é em 11 de janeiro.

Após a conclusão do curso com aproveitamento, o aluno será promovido à graduação de Terceiro-Sargento e será distribuído e classificado em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (Comaer), localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da administração.

Fonte: portal g1

