2022 terá 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos; veja datas

O calendário de 2022 terá 9 feriados nacionais, sem contar datas estaduais e municipais como o do Dia da Consciência Negra e aniversários das cidades. Destes, só um será prolongado – Paixão de Cristo, numa sexta-feira, emendando com o final de semana. Um deles cai num sábado (Confraternização Universal) e dois, em domingos (Dia Mundial do Trabalho e Natal).

Para tristeza geral, serão três feriados em quartas-feiras, dificultando até aquela emenda mais longa, que ‘enforca’ um dia útil. Abril e novembro serão os meses com o maior número de feriados nacionais.

Diferente do que muita gente pensa, Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais. As duas datas costumam ser consideradas ponto facultativo no serviço público federal, e são feriados estaduais ou municipais em alguns locais.

Assim, quem gozar dessas datas terá dois feriados a mais: 28 e 1º de março (Carnaval, segunda e terça-feira) e 16 de junho (Corpus Christi, quinta-feira).

O governo publicou o calendário oficial que define esses e outros pontos facultativos no serviço público federal. Além dos 9 feriados nacionais, os servidores terão direito a 5 pontos facultativos.

Lista de feriados nacionais em 2022

1º de janeiro (sábado): Confraternização Universal

15 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (quinta-feira): Tiradentes

1º de maio (domingo): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (quarta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira): Finados

15 de novembro (terça-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (domingo): Natal

Lista de pontos facultativos nacionais em 2022

28 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

1º de março (terça-feira): Carnaval

2 de março (quarta-feira): Quarta-feira de cinzas (até às 14 horas)

16 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

28 de outubro (sexta-feira): Dia do Servidor Público

Fonte: Portal G1

