Rússia invade Kiev e avião russo é abatido por defesa

Foto: Ministério do Interior da Ucrânia

Tropas russas se aproximam de Kiev, capital da Ucrânia, na madrugada desta sexta-feira (25). A informação teria sido obtida pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, de acordo com a agência norte-americana AP.

A agência informou que o secretário teria tido uma conversa por telefone com congressistas, que confirmaram que forças da Rússia que entraram no país por Belarus estariam a cerca de 32 quilômetros de Kiev.

A cidade disparou um alarme de ataque aéreo depois de ter sido atingida por mísseis no começo da sexta-feira (25), segundo a TV ucraniana. O órgão equivalente à prefeitura pediu para que as pessoas procurem o abrigo mais próximo.

O vice-ministro do Interior ucraniano, Anton Herashchenko, disse que o país espera um ataque de tanques russos na capital nesta sexta. O governo emitiu também alerta de ataque aéreo, de acordo com a a mídia local.

A guerra que começou na quinta-feira (24) é o maior ataque entre países europeus desde a 2ª Guerra. O presidente russo, Vladimir Putin justificou a invasão como uma medida para proteger separatistas no leste.

A última atualização é de que ao menos 137 pessoas morreram e outras 316 ficaram feridas na Ucrânia após os ataques russos, segundo o ministro da Saúde da Ucrânia, Oleh Lyashko.

Novos ataques

Durante as primeiras horas da manhã, no horário local, explosões tomaram conta da capital ucraniana. Pelo menos um avião russo, que pode ser ou não tripulado, foi abatido pelo sistema de defesa antiaérea.

Segundo Anton Gerashchenko, um assessor do Ministro do Interior da Ucrânia, a aeronave caiu na região de Darnitskyi, no sudeste de Kiev. O oficial também publicou imagens do que seria um edifício residencial de 9 andares em chamas após bombardeios russos.

Fonte: portal G1

