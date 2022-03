Portugal abriga mais de 200.000 brasileiros como calculado no final de 2021

Não é novidade para ninguém que muitos brasileiros possuem dupla nacionalidade, sendo as duas mais comuns italiana e portuguesa. Por esses e outros motivos, é muito comum ver brasileiros se mudando para a Europa, especialmente Portugal (dada a semelhança linguística e cultural), em uma tentativa de mudar de vida e começar uma nova aventura no Antigo Continente. Nos últimos tempos principalmente foi possível testemunhar uma grande emigração de cidadãos brasileiros, visto as constantes crises políticas, econômicas, e mais recentemente, de saúde.

Portugal é em si um país muito atrativo, não somente para os latino-americanos mas também para vários outros cidadãos europeus. Nos últimos tempos muitos têm se mudado para lá buscando morar em um local não tão caro, com alta qualidade de vida e com tudo que um país como Portugal tenha a oferecer, seja cultura, segurança, serviços de saúde gratuitos, lindas paisagens e alta gastronomia.

De um total de 714.123 estrangeiros morando no país (número esse que tem aumentado constantemente nos últimos 6 anos), 209.072 correspondem somente a brasileiros. Das cinco nacionalidades com mais cidadãos morando em Portugal, em primeiro está o Brasil, seguido pelo Reino Unido, Cabo Verde, Índia e por fim Itália. Graças à dados de uma das principais empresas imobiliárias do país, Imovirtual, é de se intuir que a grande maioria dos brasileiros que querem se mudar estão a procura de empregos e uma vida nova, visto que a faixa etária dos que pesquisam em sua plataforma é predominantemente composta por jovens entre 25 a 34 anos, e apartamentos urbanos prevalecem sobre a pesquisa de casas.

Tais números são interessantes para o governo português, visto que Portugal sofreu muito com a emigração de sua PEA para outros países europeus (principalmente para o Reino Unido), e também pelo fato de que cerca de 60% dos jovens do interior ponderam mudar-se para o litoral (agravando ainda mais os problemas com a densidade populacional e o desenvolvimento econômico do interior). Não foi á toa, portanto, que esses números refletem, nada mais nada menos, os esforços do governo português de atrair mais jovens para o país, seja por projetos como A Geringonça ou pela extensão do auxílio financeiro à brasileiros que se mudem para cidades ao leste.

A Imovirtual também explicou que a grande maioria dos brasileiros pesquisam por casas em Porto (23,3%), em Lisboa (20.3%) e Braga (20%), o que não é surpresa para ninguém. Porto e Lisboa são os dois principais centros econômicos do país oferecendo uma maior quantidade de oportunidades de emprego, e Braga tem se tornado nos últimos anos um hub para muitos brasileiros, por isso ocupando a terceira posição nas cidades mais requisitadas.

