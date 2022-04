Betfair: uma das maiores casas de aposta do mundo

Saiba como começar na betfair

Se você está por dentro do mundo das apostas com certeza já ouviu falar da betfair. A casa de apostas e bolsa esportiva é uma das mais famosas do mundo e tem uma base de milhões de usuários.

A casa oferece uma grande quantidade de mercados, em vários esportes diferentes, além de ser muito segura e confiável para apostar. A betfair é dividida em duas grandes áreas, a betfair sportsbook e a betfair exchange.

Neste artigo vamos te mostrar como entrar na betfair, seus principais mercados e como começar a apostar.

O que é a Betfair?

A Betfair foi criada em junho de 2000 e tem um enorme sucesso no meio dos apostadores, se consolidando como a principal bolsa esportiva do mercado e uma das principais casas de apostas. Atualmente a empresa está investindo muito em publicidade com comerciais extremamente produzidos em horário nobre na televisão e patrocinando grandes eventos esportivos com o maior destaque para a libertadores da América.

A betfair conta com duas áreas principais de atuação. A primeira delas chama betfair sportsbook, nessa área é possível fazer as famosas apostas esportivas onde a casa determina uma odd que acha justa para determinado confronto e o apostador coloca seu dinheiro. Na betfair existe uma grande variedade de mercado como vencedor do confronto, mercado de gols, handicap e muito mais.

Outra área de atuação da betfair é a chamada exchange. A betfair foi pioneira no segmento de bolsa esportiva e até hoje é líder de mercado. É na bolsa esportiva que acontece o trade esportivo, nela os usuários competem entre si para obterem lucros. Para alguém entrar no mercado alguém tem que estar vendendo a sua posição e o lucro é obtido através de variações das odds refletidas no mercado.

Como entrar na betfair?

A betfair tem um sistema para entrar bastante simplificado. O site é intuitivo para navegar e é completamente traduzido para o português, facilitando mais ainda na hora de fazer o cadastro.

Para se cadastrar no site e começar a apostas basta inserir alguns dados básicos como nome completo, CPF, email e celular para contato e cadastrar um login e senha para conseguir entrar no site outras vezes.

Para conseguir fazer o saque dos seus lucros o site pede uma verificação dos dados que requer fotos dos documentos informados e uma foto do usuário segurando o documento, isso garante para a betfair que os dados colocados no site são verdadeiros.

Além disso, a betfair trás ótimos atrativos para quem quer começar a apostar na casa. Para novos usuários eles oferecem um bônus de até 200 reais no momento do depósito. Em alguns jogos a betfair oferece odds muito altas em resultados prováveis de acontecer o que ajuda muito aqueles que não estão com uma banca tão alta.

A betfair é segura?

Um dos principais questionamentos que vem na cabeça de novos usuários quando estão começando no mundo dos cassinos online é se a plataforma onde ele está colocando o dinheiro é segura.

Quando se trata de colocar dinheiro em uma casa de apostas, um dos principais receios é saber se a casa é realmente segura.

A Betfair é uma das casas de apostas mais seguras do mercado. Ela é licenciada e regulada pelos governos de Malta e do Reino Unido que costuma ser bastante rigorosa para fazer a regulamentação. Além disso, a casa tem muita credibilidade por patrocinar um dos maiores campeonatos continentais do mundo.

Principais mercados da betfair sportsbook

A betfair possui uma grande variedade de mercados, fato esse que pode interessar muito os apostadores.

Vencedor do confronto: Esse mercado existe praticamente em todos os esportes e consiste em o apostador apontar quem irá vencer o confronto. O maior cuidado que deve ser tomar nessa situação é com as famosas zebras que podem aparecer e trazer o Red.

Empate anula a aposta: Para tentar evitar possíveis zebras, é possível escolher esse mercado que em caso de empate na partida a aposta é anulada. Algo a se ressaltar nesse caso é que as odds diminuem consideravelmente nesse mercado.

Over e under: Um mercado muito lucrativo principalmente no futebol é o de over e under gols. Nele não importa qual time sairá como vencedor, mas sim quantos gols serão feitos na partida. No caso do over o apostador torce para sair gols já no under o que é preciso para vencer é que saia poucos gols.

A betfair é uma ótima casa de apostas tanto para quem está iniciando, quanto para os apostadores mais experientes. Nela você vai encontrar odds boas além de ter a certeza da segurança. Se cadastre, aproveite o bônus de boas-vindas e boa sorte em suas apostas.

