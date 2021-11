Yakisoba beneficente será realizada no próximo dia 20 em Botucatu

Uma pitada de sabor e de solidariedade para o final de semana em Botucatu. No próximo dia 20, das 18h às 21h, a Associação Beneficente Arte Real (ABAR) estará realizando o “Yakissoba da D. Marina 2021”, evento beneficente em que a arrecadação será revertida para a aquisição de fraldas e caixas de leite, destinadas a entidades assistenciais locais.

As Casas de Apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) serão uma das beneficiadas com a ação. Na edição anterior deste evento. em 2019, uma parte da arrecadação obtida foi entregue para os projetos da Oncologia Pediátrica do Hospital.



O valor é de R$ 30 e a retirada será em sistema drive-thru, na Rua Campos Sales, 1133 – Centro. Os convites podem ser comprados nos seguintes locais: Eletti Informática (Rua Amando de Barros, 1262), Botupapel (Rua Floriano Simões, 280) e Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing do HCFMB (de segunda a sexta-feira, em horário comercial).

Fonte: Jornal HCFMB

