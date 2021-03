WhatsApp tem instabilidade e não manda mensagem nesta sexta, 19

O WhatsApp enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (19). Segundo comentários de usuários no Twitter, o mensageiro não envia nem recebe mensagens, e mostra apenas o símbolo de “relógio”, indicando que o texto não chegou ao destinatário. O problema, que afeta o aplicativo para Android e iPhone (iOS) e a versão do mensageiro para computadores, provocou a partir de 14h (horário de Brasília) um pico de cerca de 7 mil reclamações no Downdetector, site que monitora bugs em serviços online.