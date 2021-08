WhatsApp ganha opção para enviar fotos e vídeos que só podem ser visualizados uma vez

A ideia do WhatsApp é oferecer mais privacidade para quem deseja compartilhar um arquivo sem deixá-lo acessível para sempre aos seus contatos. As mensagens com fotos e vídeos de visualização única desaparecem automaticamente depois que o conteúdo é visualizado pelos destinatários. Para o arquivo sumir após ser visualizado, basta tocar sobre o ícone de número “1” antes de enviá-lo.