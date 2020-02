WhatsApp deixa de funcionar em celulares com sistema operacional defasado

Veja as versões:

Android 2.3.7 ou anteriores;

iOS 8 ou anteriores.

A medida acontece porque essas versões estão presentes em celulares muito antigos, que não recebem mais atualização das desenvolvedores dos sistemas operacionais, especificamente Apple e Google.

Um exemplo de celular que o WhatsApp terá problemas é o iPhone 4, que só foi atualizado até o iOS 7. No caso do Android, dados do Google mostram que apenas 0,3% dos usuários do sistema ainda utilizam a versão 2.3.7 — conhecida como Gingerbread.

O sistema do celular disponibiliza diversas funções que desenvolvedores devem utilizar para criar os recursos dos apps. Quando uma função do sistema é modificada ou adicionada, o aplicativo precisa ser adaptado para funcionar de acordo com o recurso novo. Quanto mais versões do sistema o aplicativo dá suporte, fica mais difícil tirar proveito de recursos novos e manter funções antigas funcionando.

Como sei a minha versão?

No iPhone:

Abra o menu Ajustes;

Clique em Geral;

Depois, clique em Sobre.

No Android:

Abra as Configurações;

Clique em “Sobre o dispositivo”

Por que fabricantes deixam de atualizar aparelhos antigos?

Em certos casos, mudanças no sistema operacional do celular podem criar incompatibilidade com os chips de processamento e de rede mais antigos, que estão instalados nos dispositivos, o que dificulta a atualização para versões muito recentes do sistema.

Versões mais novas do sistema também tendem a ter mais funcionalidades, o que exige mais poder de processamento do que um celular antigo é capaz de fornecer.