WhatsApp adia início de sua nova política de privacidade

O WhatsApp anunciou nesta sexta-feira (15) que irá adiar o início de sua nova política de privacidade para 15 de maio – a data anterior era 8 de fevereiro.

Desde a quarta (6) passada, o aplicativo vem avisando as pessoas sobre os novos termos, que prevê o compartilhamento de novos dados com o Facebook.

A extensão do prazo servirá para que as pessoas “tenham mais tempo de entender a política”, segundo o aplicativo.

A nova data também coincide com as mudanças que vão acontecer na coleta de dados em conversas com contas comerciais, aquelas usadas por empresas. A partir de agora, o Facebook vai oferecer hospedagem de mensagens para as companhias.

A novidade foi anunciada em outubro e a nova política de privacidade aborda com mais detalhes as interações com empresas.

O anúncio de novidades na política de privacidade gerou desconfiança entre usuários – aplicativos concorrentes como o Telegram e o Signal foram baixados milhões de vezes desde que a notificação surgiu para usuários do WhatsApp.

A repercussão fez com que o WhatsApp se manifestasse, reforçando que o conteúdo de mensagens e ligações é protegido por criptografia e não pode ser acessado pela companhia, e que os dados que são compartilhados entre ele e o Facebook permanecem os mesmos desde 2016.

Fonte: Portal G1