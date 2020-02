O trabalho de voluntários em Botucatu não cessou em Botucatu durante o fim de semana. Diversas pessoas trabalharam no filtro de atendimentos da Defesa Civil em toda a Cidade.

Mais de 70 representantes dos Bombeiros Civis do Município, Unipas, Tiro de Guerra, Rotary Club e servidores da Defesa Civil atuaram tanto no sábado, 15m quanto no domingo, 16.

Os jipeiros e trilheiros do município também continuaram com a entrega de mantimentos para as famílias que permaneciam ilhadas na zona rural.