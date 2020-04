Voluntários farão “Drive Thru” solidário no feriado em Botucatu

Um grupo de voluntários de Botucatu se reuniu com o objetivo de arrecadar doações para beneficiar famílias que necessitam de ajuda, principalmente neste momento de pandemia. Uma ação foi programada para o feriado de 21 de abril, próxima terça-feira, a partir das 09h00. Será feito um “drive thru”, com o objetivo de arrecadar alimentos e produtos de higiene pessoal para famílias que estejam precisando de apoio.

Os voluntários Artur Galindo, Thieghi Bassetto, Felipe Pugliese e o casal de professores Nelson e Eveli estarão na linha de frente recebendo os alimentos, separando, embalando e já direcionando pra distribuição.

“Esperamos começar as entregas logo após a finalização do alimentos recebidos, isso perto das 17h00. Já estamos com muitas famílias cadastradas desde Vitoriana, Colônia de pescadores e arredores da cidade, visando diretamente famílias realmente necessitadas nesse momento de quarentena”, disse Artur Galindo.

O local para às doações será na empresa Alemão Pneus, na Avenida Floriano Peixoto, onde uma equipe de voluntários, devidamente equipados com máscaras e luvas, estarão recebendo as doações.

“Gostaria de agradecer os amigos que doaram desde a arte do logo da campanha, o serviço de auto falante, a gasolina, as faixas e banners de divulgação, as máscaras e muito além de tudo isso, doaram seu tempo pra essa causa importante nesse momento, onde a palavra de ordem é sermos irmãos uns dos outros! Obrigado”, finalizou Galindo.