Vistoria veicular: Segurança e experiência são indispensáveis na hora da transferência

Conheça a Vistori em Botucatu; segurança e experiência na vistoria do seu carro

Um serviço que é obrigatório e requer atenção e responsabilidade, a vistoria veicular. A vistoria veicular é o termo usado para a avaliação realizada em veículos, verificando suas condições de conservação e manutenção, impedindo que veículos fora das especificações dos fabricantes ou sem condições de uso sejam legalizados.

A legislação indica que profissionais com experiência e treinamento devem avaliar os itens para a transferência e regularização do veículo, além de licenciamento para carros com mais de 5 anos de fabricação. O laudo de uma vistoria requer experiência e confiança de quem faz.

Há 11 anos no mercado, a Vistori se consolidou em Botucatu como um local de segurança para a vistoria em veículos. Com a aproximação do fim de ano, época onde muitas pessoas trocam de carro, as vistoriais são intensificadas. O local conta com estrutura e também todos os cuidados sanitários exigidos.

“Aqui na Vistori procuramos oferecer um lugar agradável, com café, ar condicionado e wifi. É importante que o local de vistoria conte com profissionais treinados, com experiência, pois a transferência do veículo é muito rigorosa”, afirma Renato Preticoni, sócio proprietário da Vistori.

O objetivo de uma vistoria veicular é evitar que veículos fora das especificações dos fabricantes ou sem condições de uso sejam legalizados. É importante assegurar a legitimidade da propriedade, a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação.

“Já houve casos em que uma vistoria complicou a vida do proprietário. De repente não é detectado em uma vistoria que o motor não é original, o que pode complicar uma futura venda. É possível que um determinado local faça uma vistoria mais barata na competição de mercado, mas muitas vezes o barato sai caro na hora de fazer o laudo de transferência”, explica Petriconi.

Serviços oferecidos:

Vistoria para transferência

Vistoria cautelar

Pesquisa completa

Pesquisa simples

Tratamento de chassi

Sala de espera com ar condicionado, TV, café e Wifi

A Vistori na Rua Agenor Nogueira, 600, Vila São Lúcio. Os telefones são: 3814-5300/3354-1300/99733-4117

Email:[email protected]