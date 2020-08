Visitantes são impedidos de entrar no Morro de Rubião Junior por conta de evento particular

Várias pessoas foram barradas neste domingo, dia 30, no acesso a Igreja de Santo Antônio, em Rubião Junior. No local era realizado um evento particular, com a produção de uma live (transmissão ao vivo pela internet).

Um segurança foi colocado no portão para impedir a passagem das pessoas. O fato descontentou muita gente.

Durante os dias de fim de semana a Igreja recebe centenas de pessoas que apreciam ali o pôr do sol. Neste domingo, porém, não foi possível.

“Absurdo. Já é costume de muita gente passar aqui no fim de tarde e agora trancam para fazer um evento particular? Lamentável”, disse um internauta.

“Várias pessoas hoje foram proibidas de entrar na igrejinha de Rubião devido a uma live sunset. Um costume rotineiro do botucatuense de ver o pôr do sol na igrejinha. Pode a prefeitura interditar um ponto turístico para um evento particular???”, reclamou mais uma leitora em contato com o Acontece Botucatu.

“Um absurdo o que aconteceu hoje em Rubião Junior. Pessoa foram impedidas de subir até a igreja e as que estavam lá tiveram que sair por causa de uma live”. lamentou outra internauta pelas redes sociais.

Por fotos enviadas ao Acontece Botucatu, a fila de carros barrados no portão do morro era grande, o que causou um certo transtorno. Apesar de ser uma tradição de muitas décadas o acesso ao local, trata-se de um espaço pertencente a Igreja Católica.