Visita técnica nesta sexta-feira, dia 16, deve definir colocação de lombadas na Gastão Dal Farra

Protocolo de colocação dos redutores foi firmado nesta tarde de quinta-feira, 15, em Botucatu

Uma visita técnica nesta sexta-feira, dia 16, deverá definir os locais de instalação de lombadas na Rodovia Gastão Dal Farra em Botucatu. O procedimento foi definido em mais uma reunião realizada durante a tarde desta quinta-feira, 15, no auditório do IB/Unesp em Rubião Junior.

Participaram deste novo encontro representantes do IB/Unesp, moradores do bairro Demétria, representantes da Prefeitura, Concessionária Rodovias do Tietê e Poder Legislativo. Entre as questões discutidas durante a semana, a mais viável e imediata foi a colocação de redutores de velocidade (lombadas) ao longo da rodovia.

Há um cuidado especial no trecho onde ocorrem os atropelamentos de tamanduá-bandeira. O procedimento não é simples e para que isso ocorra, é necessária a autorização da Agência Reguladora.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, na próxima semana a Concessionária Rodovias do Tietê, que administra a Rodovia, vai produzir toda a documentação necessária para a instalação das lombadas. Na sexta-feira, dia 23, o pedido será protocolado na Artesp.

“Após esse trâmite, esperamos que a agência reguladora possa aprovar o mais rápido possível. Uma grande conquista, estamos em cima. Foram discutidas outras alternativas, mas são ações a médio e longo prazo. As alternativas imediatas são as lombadas, que esperamos ser a solução” disse Filipe Martins, Secretário Municipal do Verde.

Para que estes dispositivos sejam colocados, será necessária uma iluminação especial nesses pontos. Essa será uma tarefa da Prefeitura de Botucatu.

Nas duas últimas semanas dois tamanduás-bandeira foram mortos na rodovia. Ao longo dos últimos 10 meses foram cinco animais da espécie ameaçada de extinção que morreram atropelados.