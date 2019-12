Virada de ano será com bastante calor em Botucatu

A semana começa com poucas nuvens, passando a parcialmente nublado. Há previsão de chuvas e trovoadas isoladas, a partir do período da tarde, com temperaturas elevadas.

Na quarta-feira, 01, há o aumento da nebulosidade e das ocorrências de chuva no estado de São Paulo, devido à aproximação de uma nova frente fria, prevista atingir o estado de São Paulo no decorrer da quinta-feira.

E em Botucatu?

A semana começa com sol, aumento de nuvens e possibilidade de chuva no final da tarde. Já nesta terça-feira, 31, último dia do ano, teremos temperaturas acima dos 30 graus, com possibilidade de pancadas de chuva.

Na quarta-feira, primeiro dia de 2020, o calor será forte, com máxima de 32 graus. Há a possibilidade de pancadas de chuva com estimativa para 12 milímetros.