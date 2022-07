Vigília, no próximo dia 4/8, reunirá amigos em oração pela recuperação do garoto Luizinho

Familiares e amigos do garoto Luiz Henrique Cordeiro Neto, o Luizinho, que sofreu uma grave queda do telhado de um clube esportivo da cidade, em janeiro deste ano, divulgaram que uma vigília será realizada no dia 4 de agosto (quinta-feira), às 19h30, em frente ao Hospital Misericórdia Botucatuense, no Centro da cidade. Por meio de orações, louvores e muita fé, os presentes agradecerão pela vida de Luizinho e também pedir por sua recuperação.

Juliana Gonçalves, mãe de Luizinho, publicou recentemente um vídeo nas redes sociais convidando a todos para a vigília. O garoto, que completou 15 anos em 2022, sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico e segue internado no Hospital Misericórdia. A família entende que essa junção de união e fé são capazes de auxiliar na recuperação do Luizinho, que luta diariamente pela sua vida.

“A nossa força vem da Fé! Fé que tudo tem um propósito, que tudo vai passar, que a melhora virá! E, veremos que Deus colocou e coloca as pessoas certas em nosso caminho, no caminho do Luizinho. As orações de todos, sem exceção, chegam até nós. Amigos ou desconhecidos. São essas pessoas que nos ajudam a enfrentar essa luta diária”, salienta Juliana. “Quem quiser participar, com muita fé, esperança e energia positiva, será bem-vindo. Vamos reforçar nosso pedido, com muita fé, para que o mais breve possível o nosso Luizinho possa voltar para casa”, finaliza

