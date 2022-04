Vigilância irá intensificar ações de combate à dengue no Jardim Paraíso neste domingo, 01

A Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) realizará uma força tarefa no Jardim Paraíso no próximo domingo, 01, das 8h30 às 12 horas. O objetivo é tentar reduzir o alto índice de pendências, ou seja, imóveis que não foram visitados por estarem fechados ou recusaram a entrada dos agentes de combate às endemias.

Houve recusa de vistoria em cerca de 40% dos imóveis, o que resulta de dificuldade nas ações para frear a transmissão da doença nesta região. Também no domingo, 01, a VAS realizará a nebulização veicular no bairro entre 17 e 19 horas.

Região norte em situação de alerta

Mais de 70% dos casos confirmados estão na região Norte, principalmente no Jardim Paraíso. Os agentes de combate às endemias são profissionais capacitados para identificar situações de risco que muitas vezes passam despercebidas pela população e intervir oportunamente.

“É um erro acreditar que os criadouros do mosquito Aedes aegypti se resumem a materiais jogados nos terrenos baldios, na beira dos rios, entre outros locais. Na verdade, 80% dos criadouros estão nas residências e são as calhas e canaletas com mau escoamento d’água, ralos internos e externos, pratos de plantas, brinquedos e outros objetos mal armazenados que acumulam água da chuva, bebedouros de consumo animal, entre outros materiais com água parada que não recebem manutenção adequada”, destacou Valdinei Campanucci, Supervisor de Serviços de Saúde Ambiental e Animal.

Mesmo com a aplicação do inseticida através de equipamento costal ou veicular, a eliminação das condições favoráveis à proliferação de mosquitos deverá ser constante e cada morador deve criar o hábito de fazer a limpeza semanal em sua casa.

