Vigilância e Forças de segurança fazem operação contra aglomerações em Botucatu e São Manuel

Equipes da Vigilância Sanitária Estadual e Forças de Segurança realizaram operações em Botucatu e São Manuel, visando coibir aglomerações nesta sexta-feira e madrugada de sábado, 06. Em São Manuel foram fiscalizadas 20 chácaras, porém, apenas uma ocorrência foi constada em residência.

Já em Botucatu foram inspecionados 15 estabelecimentos, sendo atendida uma ocorrência em Vitoriana com dispersão e uma autuação em bar na cidade. As equipes percorreram os principais corredores, onde se localizam os bares e restaurantes e a grande maioria estava cumprindo as determinações do Plano São Paulo, estipulado pelo Governo do Estado.

Neste sábado a equipe percorre as ruas comerciais de Botucatu. Na área de abrangência da regional de Botucatu as operações estão acontecendo nos 30 municípios de acordo com as escalas municipais em conjunto com o Estado.

Hoje a programação de fiscalização será em Avaré, Botucatu, São Manuel, Cerqueira César, Paranapanema e Pardinho.

“Embora não seja agradável, esse é nosso trabalho durante este momento tão difícil onde o Estado de São Paulo está com a maior taxa de ocupação de leitos, possivelmente as variantes novas já circulando, cenário que se repete no Brasil como um todo”, disse um integrante da equipe de fiscalização ao Acontece Botucatu.

Entenda a fiscalização

Embora a região já estivesse na Fase Vermelha, todos os 645 municípios do Estado de São Paulo regrediram para a etapa mais restritiva do Plano SP, que fica em vigor até o próximo dia 19 devido, ao aumento alarmante de casos, internações e mortes causadas pelo coronavírus.

Restrições

A Fase Vermelha do Plano SP só permite funcionamento normal de serviços essenciais como indústrias, escolas, bancos, lotéricas, serviços de saúde e de segurança público e privado, construção civil, farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, feiras livres, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias, hotelaria e transporte público ou por aplicativo, entre outros.

Drive-thru

Já os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e pedidos por telefone ou internet. Academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua, concessionárias, escritórios e parques deverão ficar totalmente fechados ao público.

Os serviços essenciais precisam cumprir protocolos sanitários rígidos, como fornecimento de álcool em gel, aferição de temperatura, ventilação de ambientes, controle de fluxo de público e horário diferenciado para abertura e fechamento.

Toque de restrição

Além disso, o toque de restrição entrou em vigor a partir das 20h00 deste sábado em todas as regiões do estado, com recomendação para circulação restrita em vias públicas e fiscalização ampliada até as 5 horas.