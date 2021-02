Vigilância Ambiental resgata Jararaca com filhotes em propriedade rural de Botucatu

A Vigilância Ambiental em Saúde foi acionada na tarde desta segunda-feira, dia 08, para resgatar uma serpente que já estava contida dentro de um tambor. O fato ocorreu em uma propriedade rural de Botucatu.

Chegando no local a equipe constatou que não havia apenas uma serpente no tambor, mas várias. Tratava-se de uma Jararara (Bothrops jararaca) que pariu 23 filhotes. As serpentes foram encaminhadas para o CEVAP da Unesp.

