Vídeo mostra viatura do Canil deixando cachorra no Cedro e protetora denuncia abandono

Um vídeo publicado no Facebook nesta segunda-feira, dia 18, mostra uma viatura do Canil soltando uma cachorra no Jardim Cedro. A denúncia foi feita pela protetora Luciana Ferreira, citando que se trata de um abandono.

Segundo publicação em seu perfil, trata-se de uma cachorra idosa. No vídeo é possível observar o condutor com o veículo estacionado, soltando a cachorra pela porta de trás. A gravação é interrompida antes do carro ir embora, mas a cachorra já estava solta na via.

Pelas imagens é possível notar que a cachorra tem dificuldade para se movimentar. O animal foi recolhido por Luciana. Ela disse que foi acionada por munícipes que relataram o caso.

“Fui chamada no Cedro Botucatu, porque estavam abandonando um animal. Resgatei ela, que está mais que amedrontada, levantei a mão e ela se encolheu, está nitidamente doente, me parece idosa. Agora também está ferida na pata, após cair na desova, anda arqueada. Ai o que me surpreende? Era o canil. Como cobrar dos munícipes abandono???? Que é uma prática deles sabemos. Mas idosa e doente? Animal nitidamente amedrontado? Faminta? Puta que pariu. Nem sabia que o Município havia ganhado um carro para “abandonar animais”. Na verdade pensávamos que ele servia para resgatar. Na verdade, por mais que se fale e tente mostrar o quanto essa cidade ignora os nossos animais, ninguém dá ouvidos. Enquanto o Canil Municipal que recebe 1 milhão por ano, abandona. As protetoras se entopem de animais, pois elas têm AMOR pelos animais.”

O outro lado

Em nota divulgada nesta terça-feira, 19, a Prefeitura disse que não concorda com a ação e está investigando o caso. O Canil Municipal é gerido em uma parceria com a OSS Pirangi.

A Prefeitura comunica que não concorda com o ocorrido e já abriu sindicância para apuração. Nesta quarta-feira, haverá uma reunião com cuidadores de animais do Município e a Prefeitura para apresentar a proposta de intervenção no Canil Municipal, diz nota.

Em reportagem, a TV Tem disse que o Canil se manifestou negando que houve abandono, colocando que a legislação vigente permite que, após tratamento, um animal comunitário pode ser devolvido no local onde vivia.

A Protetora Luciana Ferreira disse que esse tipo de ação é constante, mas nunca havia filmagem para comprovar. Ela afirmou que a cachorra está doente, passará por tratamento, para posteriormente ser colocada para adoção.

Veja a publicação

