Vice-governador libera R$ 212 milhões para recuperação de estrada em Bofete

O Vice-Governador Rodrigo Garcia autorizou nesta sexta-feira (21), em Bofete, investimento de R$ 212 milhões para recuperação da SP 147 (Rodovia Lázaro Cordeiro de Campos) e liberou a retomada das obras de 43 unidades habitacionais pela CDHU.

Ele esteve também em Torre de Pedra, onde entregou 120 casas e anunciou R$ 6,8 milhões para construir e ampliar unidades escolares em 11 municípios. Rodrigo Garcia também autorizou repasse de R$ 1,09 milhão para obras de infraestrutura urbana nas duas cidades.

As melhorias serão realizadas em 30,2 quilômetros da SP 147. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) elabora agora o edital de licitação da obra e a previsão é que publicado até o início de março. O edital prevê os serviços de recuperação da pista, pavimentação dos acostamentos e outras melhorias ao longo da via.

Escolas

Em Torre de Pedra, o Vice-Governador anunciou investimento de R$ 6,8 milhões para obras em escolas estaduais e construção e ampliação de creches em 11 municípios da Diretoria de Ensino de Botucatu, por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp).

Os municípios beneficiados são Anhembi, Areiópolis, Cesário Lange, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, Pereiras, Porangaba, Pratânia, São Manoel e Torre de Pedra. Do total de investimentos, R$ 3,2 milhões serão destinados para construção de creche, R$ 2 milhões para ampliação de oito unidades e R$ 1,5 milhão para adequação da rede elétrica de seis escolas estaduais que serão climatizadas.

Na ocasião, também foram entregues 23 cartões do Bolsa do Povo Educação a 11 beneficiários em Bofete e 12 em Torre de Pedra. O programa tem como principal objetivo auxiliar as famílias a superar os desafios educacionais e financeiros provocados pela pandemia de Covid-19.

