Vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia testa positivo para Covid-19

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (23). “Testei positivo para Covid-19. Permanecerei em isolamento, cumprindo agenda virtual de trabalho”, disse no Twitter.

Garcia é o governador em exercício desde terça-feira (22), já que João Dória (PSDB) viajou em férias para Miami “para se dedicar à família”.

A licença para a viagem do governador foi publicada no Diário Oficial do Estado na própria terça e terá duração de 10 dias. Com isso, o tucano não deve participar da posse do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), marcada para a tarde de 1º de janeiro.

“Durante a sua ausência, o Governo de São Paulo e o Centro de Contingência do coronavírus continuam com suas ações ininterruptas para conter a disseminação do Covid-19”, afirmou a assessoria do governo em nota.

Nesta quarta, o Instituto Butantan divulga os resultados da 3ª fase de testes da Coronavac.

Fonte: CNN Brasil