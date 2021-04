Vestido de noiva: dicas para escolher o modelo dos sonhos

O casamento é um momento único na vida da mulher, transmitido pelo vestido de noiva. Hoje em dia existem opções que qualquer mulher pode se sentir perdida na hora da escolha.

Respeitar o próprio estilo e se sentir bem dentro de um vestido de noiva é um dos caminhos mais importantes, independente da moda e das tendências.

O primeiro passo é respeitar o lugar e horário do casamento e então começar a pensar no modelo que esteja à altura da ocasião. Alguns exemplos podem ajudar muito. Confira esse texto até o final

Inspirações de vestidos para cada tipo de casamento

Casamento civil: o vestido de noiva para um casamento apenas no civil geralmente segue uma linha mais minimalista com corte reto ou tubinho, mas os rodados mais delicados e discretos também são bem-vindos.

Casamento tradicional: nessa ocasião os clássicos estilo princesa com saia rodada, os justos estilo sereia, tomara que caia, de um ombro só ou até mesmo manga bufante são muito procurados.

Casamento na praia: cada vez mais em alta, os modelos que combinam para ocasião são na altura midi, rodados ou soltos, com rendas, bordados e tecidos leves.

Casamento no campo: os modelos mais soltinhos, com tendência rústica, tecidos naturais e confortáveis são bem-vindos. Dependendo do horário, as versões com mangas ¾ ou compridas são indicadas para a mudança de temperatura no campo.

Como valorizar o corpo com o vestido de noiva?

Toda noiva deseja estar linda e deslumbrante em seu vestido de noiva. Identificar os pontos fortes no próprio corpo a serem destacados é um truque essencial.

Quem deseja destacar os ombros e o busto com um bonito penteado pode apostar nos modelos tomara que caia tanto reto quanto em formato de coração no busto. O ombro a ombro ou de um ombro só também estão sempre em alta.

Já quem deseja marcar bem a silhueta pode apostar em um modelo sereia que cai justo a partir dos joelhos.

Já quem quer marcar bem a cintura, pode se identificar com o modelo princesa, justo na parte de cima e com a parte de baixo da saia rodada a partir da cintura.

As fendas nas pernas tanto na lateral quanto na parte de trás do vestido também são apostas de quem quer dar um toque de mistério e sensualidade no vestido de noiva.

Vale a pena investir na cor do vestido de noiva?

O vestido de noiva branco é um clássico que quase ninguém discute. Antigamente era impensável alguém sair desta tradição. Hoje em dia é cada vez mais comum que as mulheres apostem em vestidos de noiva coloridos, seja em tons mais pastéis como bege, rosa bebê ou mesmo o branco com alguns detalhes coloridos. Não é difícil também encontrar mulheres que exprimem sua personalidade em vestido de noiva monocromático em tons de azul, rosa, pink, marsala e até preto.

Agora que você já se inspirou em modelos de vestido de noiva para diferentes tipos de casamentos, escolha o modelo perfeito para você na plataforma da Shafa.