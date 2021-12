Verão começa nesta terça-feira, 21, com previsão de volume menor de chuva no estado de SP

O verão no Hemisfério Sul se inicia às 12h59 de 21/12/2021 e se estende até às 12h33 de 20/3/2022. O fenômeno La Niña vai influenciar todo o verão no Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá mudanças mais frequentes e rápidas nas condições de tempo, especialmente à tarde, quando as instabilidades atmosféricas costumam promover chuva forte.

A estação estará sujeita a interferências no clima geradas pelo fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico.

A previsão da Climatempo é de que o volume de chuva nos meses de janeiro fevereiro e março fique abaixo da média Climatológica em praticamente todo o estado de São Paulo, inclusive na grande São Paulo.

A maior parte da chuva do verão virá na forma de pancadas de chuva, que podem ser eventualmente fortes em vários locais da Grande São Paulo e também do interior ou do litoral. Mas essas pancadas de chuva não caem sempre no mesmo lugar de um dia para outro ou de uma semana para outra. Então temos uma grande variabilidade espacial da chuva.

O efeito no centro-leste de São Paulo, onde está localizada a capital, é que as temperaturas ficam mais baixas do que o normal.

Com informações do Climatempo

