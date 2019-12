Verão começa com previsão de altas temperaturas

O verão 2019/2020 começou oficialmente neste domingo às 1h19min e vai até 0h50min do dia 20 de março de 2020. O verão compreende os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e parte de março.

Temperaturas são elevadas no solo e no ar, o que favorece mudanças rápidas nas condições do tempo, com pancadas de chuva de curta duração e forte intensidade, principalmente no período da tarde, acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento.

O verão 2019/2020 será um verão sem El Niño e também sem La Niña, fenômenos oceânicos-atmosféricos que ocorrem na porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial, e que, quando se manifestam, interferem na chuva e na temperatura do Brasil e de outros países da América do Sul

Tecnicamente dizemos que o verão 2019/2020 será com uma situação de neutralidade no Pacífico Equatorial.

No Sudeste muitas instabilidades e possível formação de ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). Muita chuva e temperatura abaixo do normal. Não faz frio, mas também não há previsão de muito calor.

Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, aos raios ultravioletas estarão nos níveis máximos e é recomendado que a população evite se expor ao sol das 10h às 16h. Verão termina no dia 20 de março, quando se inicia o outono.