Vem aí o Digimobi 2.0, a 2ª edição do salão digital de imóveis da ABMI; a Concreto Imóveis  participa do salão online

A Concreto Imóveis participa do salão online que vai movimentar o mercado de imóveis do país, de 17 a 24/10

A segunda edição do Digimobi, salão de imóveis totalmente digital que reúne mais de 40 empresas afiliadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), foi lançada no início da noite de 14/10/20, em live que reuniu nomes de peso do mercado imobiliário para debater garantias locatícias.

A primeira edição do Digimobi aconteceu em abril deste ano, em pleno início da pandemia.

A inovação desenvolvida pela ABMI, que movimentou o mercado imobiliário em meio à estagnação econômica e aos transtornos trazidos pelo coronavírus, desta feita, num cenário bem mais alentador, reunirá 43 empresas associadas à entidade, oferecendo uma infinidade imóveis para venda ou aluguel, nos mais diferentes recantos do país.

Para o Marinho, da Concreto Imóveis Botucatu, a segunda edição do Digimobi se deve ao grande sucesso da primeira. A oportunidade de realizar bons negócios está de volta e a Concreto Imóveis está preparada para atender aos interessados com total segurança, profissionalismo e todas as vantagens oferecidas pelo maior Salão Digital de Imóveis do Brasil.

“Salão de oportunidades”

Como na primeira edição, mas com aprimoramentos trazidos pela experiência e pelo tempo maior de organização, o Digimobi 2.0 funcionará centralizado num portal (www.salaodigimobi.com.br) onde o cliente, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, poderá fazer o negócio imobiliário dos seus sonhos com apenas alguns cliques.

“Mais do que um salão de imóveis, o Digimobi 2.0 será um salão de oportunidades, onde o público poderá ter vantagens extras na compra ou aluguel do produto escolhido, com localizações e apresentações as mais variadas, uma vez que as empresas participantes do evento estão espalhadas por praticamente todas as regiões do Brasil”, destaca Márcio Schneider, presidente da ABMI, lembrando que os juros baixos e a oferta abundante de crédito criam um momento impar para o mercado imobiliário.

“Com a taxa Selic a incríveis 2% ao ano e as instituições bancárias oferecendo financiamento a longos prazos e a juros cada vez menores, o mercado imobiliário voltou a ser a melhor maneira de as pessoas aplicarem seus recursos. Seja para morar, seja para investimento, uma vez que os valores dos aluguéis voltaram a ser atrativos, o imóvel mais do que nunca é moeda forte, aplicação segura. E a segunda edição do Digimobi está aí para facilitar ainda mais a realização dos negócios imobiliários nos mais diversos segmentos. Tudo de forma online”, completa Schneider.

O Digimobi 2.0 tem o patrocínio de Porto Seguro, CredPago, CrediPronto, Rede de Vistorias e Kurole.

“Associação fora da curva”

O Digimobi é um evento que traduz de maneira precisa o DNA inovador da ABMI. Fundada em 1998, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário é uma organização sem fins econômicos que tem como objetivo principal estimular a competitividade, a troca de informações e a constante busca de aprimoramento entre suas associadas, empresas imobiliárias líderes em seus mercados e que atuam pautadas pela ética e pela diversidade de produtos, com foco em mercado, gestão e processos, bem como tecnologia e inovação.

Presente em todas as regiões do país, mas sem sede física, a ABMI já nasceu digital e moderna, primando, acima de tudo, por ser uma associação empresarial. Buscando sempre se definir como “uma associação fora da curva”, a ABMI engloba 50 empresas, as quais movimentaram, em 2019, a expressivos R$ 5,31 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas).