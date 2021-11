Vem aí o dia Q 2021 – Dia Mundial da Qualidade

Anualmente, desde 2017, a VEMAX organiza o “Dia Q”, um dos maiores eventos de qualidade do Brasil que reúne grandes empresas em um dia de Workshop presencial e on-line.

Anualmente, desde 2017, a VEMAX organiza o “Dia Q”, um evento que reúne importantes profissionais e palestras, com o objetivo de enfatizar a importância do tema “qualidade” para a produtividade e para a competitividade das organizações, além de aumentar a conscientização global com vistas ao crescimento e a prosperidade das empresas.

O termo “Dia Q” faz referência ao Dia Mundial da Qualidade, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1990 e que é comemorado atualmente na segunda quinta-feira de novembro.

A história do Dia Mundial da Qualidade

O Dia Mundial da Qualidade é uma data que foi instituída em 1990 pela ONU e comemora-se atualmente na segunda quinta-feira de novembro.

A data é promovida pelo CQI (Chartered Quality Institute) e tem como objetivo destacar a importância da qualidade na produtividade e na competitividade das organizações, assim como para a prosperidade dos indivíduos e dos países.

Neste dia, as organizações públicas, privadas e da economia social são incentivadas a engajar ainda mais os seus colaboradores na promoção da qualidade. É uma oportunidade para se falar em qualidade e de se encontrar novas formas de a promover.

A VEMAX e o Dia Mundial da Qualidade

Na VEMAX, entendemos a qualidade dos produtos e processos não como um diferencial competitivo, mas sim uma questão de sobrevivência das empresas no mundo atual. Hoje em dia, com o mercado extremamente competitivo, não existe mais espaço para o “amadorismo” e nossas empresas precisam estar engajadas na busca contínua pela melhoria nos processos e, consequentemente, na qualidade dos produtos.

Diante disso, em 2017 a VEMAX iniciou um movimento voltado à qualidade com a idealização e realização da 1ª Edição do Dia Q e, desde então, promove anualmente o evento, que sempre conta com profissionais especializados, palestras de relevância e um grande engajamento de seus participantes.

Confira um pouco do que aconteceu nos últimos eventos em prol da qualidade promovidos pela VEMAX:

Dia Q 2021

O Dia Q 2021 acontecerá em 11 de novembro. Confira as informações sobre o evento:

Realização: VEMAX

Apoio: Parque Tecnológico São José dos Campos

Data: 11/11/2021

Horário: Das 8h às 18h

Empresas confirmadas: Embraer | VEMAX | Finetornos | Globo Usinagem | Xmobots | Pan-Metal

Palestrantes:

Palestrante: Messias Borges – Professor na USP e UNESP, Visiting Scholar em HARVARD e facilitator no MIT. Líder da Iniciativa CDIO na América Latina. Acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade ABQ.

Palestrante: Rodrigo Salgado de Azevedo – Engenheiro Eletricista, pós graduado em Administração de Empresas, MBA em gestão de projetos, Diretor da Qualidade da Embraer

Tema: Qualidade como Caminho para Excelência

Para mais informações: https://bit.ly/3khWPno

Compartilhe esta notícia