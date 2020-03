Velório de Padre Orestes será restrito por conta do risco de Coronavírus

O velório do Padre Orestes Gomes, que faleceu na tarde deste sábado, 28, será restrito. A Informação foi dada nesta noite pelo Padre Emerson Anizi, representante da Arquidiocese.

Apenas padres e familiares poderão acompanhar a cerimônia que vai ocorrer na Paróquia Nossa Senhora Menina, a Igreja da Vila Maria. O velório será neste domingo, 29, das 07h00 às 11h00.

As restrições de horário e público são determinadas pelas autoridades sanitárias em todo o país, por conta da pandemia do Coronavírus. Padre Orestes será enterrado na Cripta da Catedral.

A Arquidiocese de Botucatu vai transmitir para os fiéis o velório através de sua página no Facebook. Confira entrevista com o do Padre Emerson Anizi ao Acontece Botucatu com as informações.