Veja os melhores horários para pegar a estrada na volta do feriado de carnaval

As rodovias do estado de São Paulo devem ter fluxo intenso de veículos nesta quarta-feira (26) na volta do feriado prolongado de carnaval.

Para evitar congestionamentos durante a volta do carnaval, as concessionárias responsáveis pelas principais rodovias que levam ao interior e ao litoral contarão com Operações Especiais de funcionamento.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

De acordo com a concessionária CCR Autoban, a previsão de pico é das 10h às 18h. Entre 14h às 22h, os caminhoneiros que estiverem na rodovia dos Bandeirantes no sentido capital deverão seguir pela via Anhanguera no trecho entre Jundiaí e São Paulo (km 48 ao km 23).

A mudança de rodovias deve ser feita por meio da Saída 48 da Bandeirantes.

Sistema Anchieta-Imigrantes

A Operação Subida deixará as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista Norte da via Anchieta exclusivas para os veículos que retornam à São Paulo, segundo a concessionária Ecovias.

Rodovia Castello Branco

As cabines de arrecadação de pedágio funcionarão com capacidade plena nesta quarta-feira. Caso necessário, haverá a implantação da Operação Papa-Filas, na qual a tarifa do pedágio será paga a agentes da concessionária devidamente identificados antes da chegada às cabines.

O fluxo mais intenso deve ocorrer entre 13h e 20h, com pico das 16h às 18h.

Informações do G1