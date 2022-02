Veja como fica o tempo em Botucatu para o fim de semana

Foto Acontece Botucatu

Sistema frontal desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro, diminuindo as instabilidades sobre o estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana com dias de sol e aumento de nuvens de manhã. Devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

No sábado, por exemplo, há uma estimativa de 20 milímetros de chuva. A temperatura máxima sobe e pode chegar a 28 graus.

No domingo o cenário permanece o mesmo. Pancadas de chuva, com temperatura entre 27 e 28 graus na máxima. Estimativa de 25 milímetros de chuva.

