Veja 30 funções com salários que mais subiram e mais caíram entre 2020 e 2021

“As funções com maior variação salarial em 2020 foram impulsionadas positivamente pela pandemia. As profissões do ramo de tecnologia, como desenvolvedor de mobile e analista de tecnologia, cresceram devido à necessidade que as empresas tiveram de migrar para o digital rapidamente. Já o setor de logística e produção cresceram exponencialmente junto com o setor de e-commerce. Esse crescimento está relacionado à mudança de comportamento do consumidor. O setor da saúde também ganhou destaque devido à pandemia. Além disso, há os cargos estratégicos, relacionados à chefia, que foram fortemente valorizados”, diz José Tortato, gerente de negócios do Banco Nacional de Empregos.