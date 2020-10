Veículos pesados terão duas áreas para parada de carga especial na SP-255

Obras acontecem nos municípios de Pratânia e Botucatu, no trecho sul da concessionária ViaPaulista

A Arteris ViaPaulista trabalha na fase final para entrega de duas Paradas de Carga Excepcional (PCE) em dois trechos da SP-255: no km 217, sentido sul em Pratânia e no km 232, sentido norte, em Botucatu. As paradas atenderão aos veículos que trafegam com cargas especiais, ou que tenham excesso de largura/altura e tenham a Autorização Especial de Trânsito (EAT).

Considerando que estes veículos, por seu porte e dimensão, não podem transitar em qualquer horário, as paradas serão um ponto de estacionamento seguro para os veículos, em área devidamente sinalizada e com proteção com defensa metálica.

As obras iniciaram em março de 2020 e o local foi definido após um estudo realizado pela ViaPaulista e com base nos pontos definidos pelo edital de concessão. A PCE permite a parada de um veículo por vez e as vagas serão destinadas a partir da autorização de tráfego expedida pelo DER e organizada pela concessionária.

A construção das duas Paradas de Carga Excepcional atende também ao contrato de concessão com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).