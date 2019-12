Vagas em Botucatu: FAMESP abre processos seletivos com vagas de nível médio e superior

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), em São Paulo, está realizando novos processos seletivos. Por meio deles, são ofertadas três vagas temporárias para profissionais de nível médio, técnico e superior.

Os contratados serão remunerados com salários de R$ 1.183,33 a de R$ 4.333,66, para cargas horárias de 20 a 40 horas semanais. A lotação será no Hospital das Clínicas de Botucatu e no SARAD – Serviço de Atendimento e Referência em Álcool e Drogas.

As vagas ofertadas são para os cargos de Oficial Administrativo (edital nº 117/2019), Técnico em Farmácia (edital nº 118/2019) e Médico Psiquiatra (edital nº 119/2019).

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de dezembro de 2019, pelo site www.famesp.org.br. Será disponibilizado um posto de inscrição no seguinte local: Rodovia João Butignolli, s/n (entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do Campus Universitário da Unesp), Distrito de Rubião Júnior. As taxas serão de:

R$ 35,00 para Oficial Administrativo;

R$ 45,00 para Técnico em Farmácia;

R$ 100,00 para Médico Psiquiatra.

A seleção dos inscritos será feita por meio de prova objetiva, cuja aplicação está programada para o dia 7 de janeiro de 2020 para Técnico em Farmácia e Médico Psiquiatra, e para o dia 8 de janeiro de 2020 para Oficial Administrativo. Também haverá avaliação psicológica e prova prática somente para Técnico em Farmácia.

Os processos seletivos terão validade de seis meses para os cargos de Técnico em Farmácia e Médico, e de um ano para o cargo de Oficial Administrativo, prorrogáveis por igual período.

Os editais completos com mais informações sobre os Processos Seletivos FAMESP – SP – 2019 estão disponíveis no seguinte link: http://bit.ly/2JAeyVA

Fonte: Edital Concursos Brasil