Vaga aberta para dentista em Botucatu

A O.S.S Pirangi está com processo seletivo aberto para o cargo de cirurgião dentista em Botucatu. São 40 horas semanais para prestação de serviços na Rede de Atenção Primária do Município. O salário bruto é de R$ 5.404,70. Também é previsto benefícios como Vale Alimentação e Insalubridade (quando houver).

Os interessados devem enviar currículo até 30 de novembro de 2021, exclusivamente, ao e-mail: [email protected]. No campo “assunto do e-mail”, o candidato deve identificar o cargo em letra maiúscula e o nome do candidato em letra minúscula.

A seleção será feita com base em avaliação de currículo, que deve conter descrição da formação (graduação, especialização e cursos na área). Além da experiência profissional, com nome das empresas, data de entrada e saída em cada cargo ocupado.

Todos os detalhes sobre o processo seletivo podem obtidos no edital publicado na seção “Trabalhe Conosco” no site: 𝘄𝘄𝘄.𝗼𝘀𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗻𝗴𝗶.𝗼𝗿𝗴.𝗯𝗿.

