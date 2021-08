Vacinação em massa de Botucatu terá novamente horários específicos para cada faixa etária; confira

Quase tudo pronto para a aplicação em massa da vacina em Botucatu

Prefeitura de Botucatu, Justiça Eleitoral, com apoio da OAB Botucatu e do Ministério Público, realizam no próximo domingo, dia 08, a ação de segunda dose da vacinação em massa contra a Covid-19.

A iniciativa faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

A vacinação será exclusiva para moradores de Botucatu, com idade entre 18 e 60 anos. No domingo, 08/08, segundo divulgou a TV Tem em reportagem, a vacinação respeitará as seguintes faixas horárias/etárias, obrigatoriamente:

– Das 08 às 10h00: Moradores com idades entre 51 e 60 anos;

– Das 10h00 às 12 horas: Moradores com idades entre 41 e 50 anos;

– Das 12 às 15h00: Moradores com idades entre 31 e 40 anos;

– Das 15h00 às 18 horas: Moradores com idades entre 18 e 30 anos.

Atenção: O morador que tiver marcado na carteirinha 09/08 para aplicação da segunda dose, deverá receber o imunizante no domingo, 08.

Mudanças em alguns pontos

-Eleitores do CEI José Luiz Amat deverão tomar a segunda dose no Convento Servas do Senhor, situado na Rua Carvalho de Barros, 99, Jardim Dona Nicota.

-Eleitores do CEI Horestes Spadoto serão vacinados na escola Prof. José Antônio Sartori, situada na Avenida Júlio Vaz de Carvalho, 1321, Jardim Eldorado

– Eleitores da Escola Anglo: a unidade mudou de endereço, da Avenida Santana para a Rua Dr. Costa Leite, antiga Secretaria de Educação, atrás da Catedral.

Os cidadãos deverão comparecer aos pontos de vacinação sem acompanhantes, para que seja evitado qualquer tipo de aglomeração nos locais. Basicamente as doses serão aplicadas nos mesmos locais onde o morador foi imunizado no dia 16 de maio, com exceção das mudanças citadas acima, conforme divulgou a TV Tem.

Para a vacinação será necessário:

Para que toda a população esteja apta para receber o imunizante, é fundamental que cada botucatuense tenha a carteirinha de vacinação em mãos, indicando a aplicação da primeira dose.

Será através da carteirinha recebida no ato da primeira aplicação (além de documentos de identificação), que cada munícipe terá acesso à segunda dose.

Aqueles que porventura perderam ou danificaram sua carteirinha a ponto da mesma estar ilegível, devem procurar com brevidade a Secretaria Municipal de Saúde e solicitar a 2ª via.

Locais de apoio serão os mesmos

– Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda;

– SESI, na Cohab 3 (entrada pelos campos de futebol);

– Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto;

– Escola Francisco Marins, em Rubião Júnior.

Auditoria

Todo o processo de vacinação em Botucatu terá o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.

