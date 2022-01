Vacinação em crianças pode começar na próxima semana em Botucatu

A vacinação em crianças de 05 a 11 anos em Botucatu pode começar na próxima semana. A informação foi confirmada ao Acontece Botucatu pelo Prefeito Mário Pardini nesta terça-feira, 11.

Importante salientar que as doses precisam chegar ao município. Uma vez aqui, a vacinação será quase que imediata ou no máximo terá início no dia seguinte.

Em um primeiro momento a vacinação está planejada para ser feita nas próprias unidades de saúde. Não haverá a necessidade de uma ação semelhante ao que foi feito com adolescentes em Botucatu.

Segundo a Prefeitura de Botucatu, há um público estimado de 9 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Esse deve ser o montante aproximado de imunizantes da Pfizer destinados ao município.

No estado

O Governo de São Paulo apresentou no dia 5 de janeiro o planejamento estratégico para vacinar 4,3 milhões de crianças de 5 a 11 anos em 645 cidades em um intervalo de três semanas.

O Estado aguarda o envio das doses pediátricas pelo Ministério da Saúde para início imediato da campanha, além da liberação da Coronavac pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a vacinação infantil.

