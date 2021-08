Vacinação em adolescentes gera fila longa e muito trânsito na região do Ginásio Municipal em Botucatu

Mais uma ação de vacinação em Botucatu

Muita fila e trânsito nas ruas próximas ao Ginásio Paralímpico de Botucatu. Esse era o cenário para a vacinação dos adolescentes de 13 a 16 anos até o começo da tarde deste domingo, dia 29.

Quem ainda não foi até o local de vacinação, tenha paciência. De acordo com pais e responsáveis entrevistados pelo Acontece Botucatu, a média de permanência na fila era de 1,5 hora.

Para se ter uma ideia, a fila praticamente dava a volta em torno do complexo. Apenas o Ginásio Paralímpico está recebendo o os adolescentes para a imunização.

A situação do trânsito também gera desconforto. Nas ruas do entorno é praticamente impossível se locomover, com veículos parados nos dois lados e fluxo de mão dupla. Achar uma vaga para estacionar perto é missão quase impossível.

Confira a reportagem ao vivo registrada no começo da tarde no local:

Estão sendo vacinado adolescentes de 13, 14, 15 e 16 anos. A vacinação foi definida em horário por faixa etária desde o início da manhã:

Das 8 às 10 horas – adolescentes de 16 anos;

Das 10 às 12 horas – adolescentes de 15 anos;

Das 12 às 14 horas – adolescentes de 14 anos;

Das 14 às 16 horas – adolescentes de 13 anos.

A vacinação de menores de 18 anos ocorre no Estado de São Paulo com a utilização da vacina Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada a autorização pelos pais e/ou responsáveis legais.

Pessoas nesta faixa etária devem estar acompanhadas de um adulto responsável, podendo este proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual recomenda-se que seja retido pelo serviço de saúde que procederá com a vacinação. O termo de assentimento já está disponível no site da Prefeitura de Botucatu (https://www.botucatu.sp.gov.br/arquivos/termo_de_assentimento_livre_e_esclarecido_-_representante_le_17093325.pdf ).

Também será necessária a apresentação de um comprovante de endereço dos pais ou responsável legal.

Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer ao Ginásio Paralímpico portando também CPF e um documento de identificação com foto (RG ou passaporte).