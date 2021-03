Vacinação de idosos de 69 a 71 anos é antecipada para o dia 27 no estado de SP

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, dia 19, a antecipação da vacinação em idosos de 69 a 71 anos contra a covid-19. A ação terá início no dia 27 de março, de acordo com anúncio feito em coletiva de imprensa.

Inicialmente a imunização deste grupo estava prevista para o dia 29 de março. A medida também amplia a campanha, assim o primeiro grupo de idosos na faixa dos 60 anos começa a ser vacinado.

Não estava prevista a vacinação de idosos com 69 anos. Segundo o governo, cerca de 910 mil pessoas serão imunizadas na nova etapa da campanha.