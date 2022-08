Vacinação contra a Covid-19 para crianças segue nas unidades de saúde de Botucatu

Estão disponíveis em todos os postos de saúde de Botucatu a vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos. O grupo foi o último acionado ao plano nacional de vacinação e Botucatu foi a primeira cidade da região a oferecer a doses às crianças, sem estabelecer critérios.



Para esta faixa etária está autorizada a vacina Coronavac, do Instituto Butantan.



No último sábado, 20, quando as doses começaram a ser liberadas, 345 crianças foram imunizadas, correspondendo a 8,3% do público alvo da campanha. A partir de agora, as vacinas seguem liberadas nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, ou na Sala de Vacinação Noturna no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30.



A Secretaria de Saúde orienta que crianças com quadro gripal ou que tenham contraído Covid-19, aguardem 30 dias após o fim dos sintomas para se imunizar.



Serviço:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100



Sala de Vacinação Noturna – Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores

R. Dr. Gáspar Ricardo, 181 – Vila dos Lavradores

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30

