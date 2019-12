Usuários relatam instabilidade nos serviços de Facebook, Instagram e WhatsApp

Usuário da internet relataram instabilidade nos serviços de Facebook, Instagram e WhatsApp nesta quinta-feira (19). As falhas estão acontecendo no Brasil e também em outras partes do mundo.

Todos esses apps pertencem ao Facebook. Os internautas comentam que passam por dificuldades para postar conteúdos nos perfis do Facebook e do Instagram, além de enviar mensagens pelo WhatsApp.

Em alguns casos, as tentativas resultam em uma mensagem de problema para atualizar o status. O site Down Detector, que aglomera relatos de consumidores sobre o status de serviços online, teve pico de reclamações sobre as 3 plataformas a partir das 10h40 da manhã desta quinta (19).

Informações do G1