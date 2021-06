WhatsApp, Instagram e Facebook registram instabilidade

Os aplicativos WhatsApp, Instagram, Facebook e Facebook Messenger, todos do grupo do Facebook, registra, instabilidade na noite desta quarta-feira (9), segundo relatos de usuários nas redes sociais e o monitoramento da plataforma Downdetector.

O pico das falhas no app acontece por volta das 19h25, de acordo com o Downdetector e não foi resolvido até o momento. O Facebook e as plataformas ainda não se manifestaram sobre a razão da instabilidade nos serviços até a publicação desta nota.

Fonte: CNN Brasil