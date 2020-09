Usuários da Sabesp podem pagar as contas por aplicativo

Atualmente, o consumidor já pode pagar as contas de água e esgoto pelo internet banking ou colocá-las em débito automático, onde tiver conta corrente. Para usar o PicPay, é preciso baixar o aplicativo no celular e fazer um cadastro.

Depois, o usuário escaneia o código de barras da conta da Sabesp e faz a opção de pagamento. As facilidades de pagamento oferecidas podem ser conhecidas pelo endereço eletrônico www.picpay.com.

Com as opções digitais de pagamento das contas, o cliente pode evitar deslocamentos a postos para pagamento de contas, como bancos, lotéricas ou correspondentes bancários.

Alternativas

A Sabesp tem ampliado as alternativas digitais para prestação de serviços. Durante a pandemia, com o fechamento das Agências de Atendimento imposto pela quarentena decretada no Estado, os canais digitais da empresa tiveram atendimento reforçado e novas opções de serviço remoto foram disponibilizadas, como a autoleitura de contas e o envio de documentos.

Recentemente, a Sabesp lançou o hotsite Sabesp Fácil, que facilitou esse tipo de atendimento. A Sabesp pode ser acionada, durante a quarentena, pelos seguintes canais de atendimento: Agência Virtual (www.sabesp.com.br), aplicativo para celulares e tablets iOS ou Android e pelos telefones da Central de Atendimento Sabesp, 195 e 0800 011 9911 (Região Metropolitana de São Paulo) e 0800 055 0195 (litoral e interior).