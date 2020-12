Usuário do Transporte Coletivo em Botucatu agora pode comprar passagens via boleto

O Consórcio de Transporte Coletivo de Botucatu (CTCB) passa a disponibilizar aos usuários a possibilidade de recarregar o cartão de transporte também via pagamento de boleto. A iniciativa é válida tanto para pessoas físicas (Cartão Estudante, Cidadão, Guarda Mirim e Idoso) e pessoa jurídica (Vale Transporte a funcionários de empresas). Basta acessar o site do consórcio [vendas.ctcbotucatu.com.br:9944].

Nesta plataforma, o interessado em emitir o boleto deverá preencher todos os campos solicitados. Após cadastro, ele receberá um e-mail para criar a senha. Caso já tenha um cartão vinculado ao CPF, o usuário já poderá fazer a compra via boleto.

Trata-se de mais um importante benefício que irá facilitar a vida daquelas pessoas que utilizam com frequência os ônibus urbanos em Botucatu, operados pelas empresas Reta Transportes e Stadtbus. Até então, esses passageiros eram obrigados a ir presencialmente até a sede do CTCB para recarregar com frequência o cartão.

Mais informações

Rua Curuzu, nº 54 – Centro / Botucatu

E-mail: [email protected]

Tel.: (14) 3815-3243 ou 3815-3158