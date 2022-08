UNITE Botucatu terá inscrição para curso gratuito de Assistente Financeiro

A Prefeitura Municipal de Botucatu, através do Programa UNITE, o Senac, Sincomércio, Sincomerciários e ACEB, abrirá 25 vagas aos interessados em se qualificar profissionalmente. As inscrições serão realizadas no dia 17 de agosto, quarta-feira, no período das 08h30 às 16 horas na Secretaria de Desenvolvimento (dentro da Estação Ferroviária), conforme ordem de chegada e atendimento aos pré-requisitos.

As vagas são para o curso de Assistente Financeiro.

Para realizar a inscrição os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

– Cópia do RG e CPF (não pode ser a CNH);

– Cópia do comprovante de endereço;

– Cópia do comprovante de escolaridade ou declaração escolar.

Caso de menores de 18 anos, os seguintes documentos do responsável serão necessários:

– Cópia RG;

– Cópia CPF.

Pré-requisitos:

– Idade mínima 16 anos e ensino médio incompleto;

– Possuir renda bruta familiar per capita de até dois salários mínimos por pessoa na família;

­- Bolsista em até dois títulos ao mesmo tempo, desde que em títulos e horários distintos;

– Não ter abandonado curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos 6 meses.

As aulas serão realizadas no Sincomércio entre os dias 29 de agosto e 03 de novembro, no horário das 18h30 às 22 horas, de segunda a sexta-feira.

As inscrições serão encerradas assim que for preenchido o número de vagas (25 vagas).

Mais informações:

Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

Rua Benjamin Constant, 161 – Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1493

Senac Botucatu

Rua Raphael Sampaio, 85 – Boa Vista

Telefone: (14) 3112-1150

Sincomércio

Rua João Passos, 1.496 – Centro

