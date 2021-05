Unidades do Apache Vip da Caio são fornecidas para a UTB, do Distrito Federal

Tradicional cliente Caio, a União Transportes Brasília – UTB optou pelo modelo de ônibus urbano Apache Vip, quarta geração, para complementar sua frota. A empresa, com aproximadamente 30 anos de atividades, atua no transporte de passageiros no Distrito Federal e Goiás em linhas municipais, intermunicipais, interestaduais e fretamento.

As 20 unidades adquiridas pela UTB foram produzidas de acordo com as normas regulamentadoras e estão sendo entregues esta semana, entrando em operação ainda no mês de maio de 2021.

Sobre os Apache Vip

Com duas portas e embarque dianteiro, os Apache Vip possuem total acessibilidade, com elevadores instalados na porta traseira, além de poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Itinerários eletrônicos em LED na cor âmbar foram instalados em três diferentes pontos da carroceria, proporcionando melhor visibilidade das linhas para os passageiros.

Todos os ônibus contam com ar condicionado, janelas com barreiras aos efeitos solares e vidros na cor fumê, resultando em maior conforto térmico. As poltronas são ergonômicas, totalmente estofadas e revestidas de material de fácil limpeza e manutenção. Modernos, são equipados com itens de tecnologia embarcada como as tomadas USB para recarga de dispositivos móveis.

